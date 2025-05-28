В Испании неизвестный напал на учителя и ранил его ножом в ягодицу, пишет местное издание Elcaso.

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Инцидент произошел, когда учитель направлялся к своей машине после окончания занятий. В этот момент к нему подошел мужчина, личность которого пока остается неизвестной. По данным следствия, это может быть либо ученик школы, либо родственник одного из них.

Нападавший ударил жертву сзади острым предметом в область ягодицы. Пострадавший получил два неглубоких ранения, но серьезной угрозы для жизни нет. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Учитель же вернулся в здание школы, где ему оказали первую помощь сотрудники.

О происшествии сообщили другие работники школы, которые вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители начали проверку для установления точных обстоятельств нападения. Офицеры провели допросы свидетелей и самой жертвы, которая заявила, что не узнала нападавшего.

По предварительным данным, мотивом могли стать конфликты между учеником и преподавателем. Однако эти версии еще предстоит подтвердить в ходе расследования.