На горящем строительном рынке в Солнечногорске произошли взрывы

На строительном рынке в Солнечногорске, на территории которого ранее произошел сильный пожар, начались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сообщению источника, причиной взрывов стала детонация бочек с краской. При этом, издание также показало видео, снятое очевидцами. На кадрах можно увидеть, как в огне происходят громкие взрывы и всполохи, идет черный дым.

На данный момент пламя охватило площадь в 2100 кв/м. В его тушении задействованы более 60 пожарных и 18 единиц техники.

Крупный пожар в центре Москвы

Ранее на строительном рынке в Солнечногорске произошел сильный пожар. Согласно предварительной версии, его причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.