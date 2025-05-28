Девушка, погибшая на вечеринке в Байкальске Иркутской области, должна была той ночью ехать на учёбу в Иркутск.

Об этом сообщила RT мама девушки.

Она рассказала, что дочь училась в колледже олимпийского резерва. Она приехала в Байкальск поддержать подругу, у которой умер отчим.

Электричку, на которой Полина должна была вернуться на учёбу, отменили. Тогда её позвали на день рождения.

Когда на гостей напал хозяин дома, Полина, по словам её мамы, закрыла собой другую девочку.

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На праздновании дня рождения 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на других подростков, в результате чего четверо погибли и ещё четверо пострадали. Подозреваемый затем поджёг дом и в результате возникшего пожара погиб.

Возбуждено два уголовных дела.