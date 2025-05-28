У берегов Гуама произошло землетрясение

У берегов острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Отмечается, что сила толчков достигла показателя в 5,8. При этом, очаг землетрясения располагался в 51 километре к юго-юго-востоку от населенного пункта Инараджан, и залегал на глубине в 59 километров.

Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

Гуам – остров в Микронезии в западной части Тихого океана, который является самой западной территорией, принадлежащей США.

Ранее мощное землетрясение произошло в Мексике.