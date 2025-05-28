В Подмосковье дровосека убило спиленное дерево

Профессиональный дровосек трагически погиб 27 мая на территории школы в городском округе Подольск, спиливая деревья.

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Как стало известно «МК», трагедия произошла в 16.30. 46-летний мужчина уже завершал свою работу — на территории учебного заведения на улице Февральская он спилил все необходимые деревья и приступил к удалению последнего. Однако случилось непредвиденное — дровосек упал вместе с деревом и был им придавлен. Спасти мужчину не удалось.

Погибший больше десяти лет занимался промышленным альпинизмом, а во время коронавируса сам научился мастерству дровосека. После чего он стал получать много заказов. У него остались жена и дочь.