Прокуратура назвала причину пожара на строительном рынке в Подмосковье

Пожар, который произошел на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила местная прокуратура.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, либо аварийный режим работы электрооборудования», — говорится в сообщении.

Пожар в Солнечногорске произошел 28 мая. Сообщалось, что сначала огонь полностью уничтожил магазин стройматериалов на улице Красной, а затем пламя перекинулось на рынок »Армения Маркет».

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время его тушат более 60 пожарных и 18 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

До этого сообщалось о пожаре в Калужской области, где загорелся склад стройматериалов.