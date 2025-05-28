В Солнечногорске загорелся строительный рынок

В подмосковном Солнечногорске загорелся строительный рынок на Промышленной улице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что площадь пожара составляет 2100 квадратных метров.

«Десять человек вышли на свежий воздух самостоятельно. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в тексте.

В тушении пожара задействованы 60 человек и 18 единиц техники.

По данным Shot, изначально пламя охватило магазин стройматериалов на улице Красной, а затем уже перекинулось на рынок «Армения Маркет».