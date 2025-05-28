Голый мужчина шокировал прохожих и полицию на крыше дома в центре Москвы

Житель одной из квартир в центре Москвы после ссоры вышел через окно с чемоданом на крышу смежного трехэтажного здания днем 28 мая. Спустя 15 минут сотрудники МЧС вернули его в дом.

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Как стало известно «МК», странная ситуация произошла с мужчиной в Лучниковом переулке. Житель пятиэтажки поссорился дома с неизвестным, после чего в одних трусах вышел из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, на крышу прилегающего трехэтажного здания с черным чемоданом в руках.

Очевидцы позвонили в службу «112». Приехавшие спасатели 15 минут уговаривали дебошира вернуться домой. Один из сотрудников МЧС вышел за ним на крышу, чтобы поговорить. В итоге, гражданин самостоятельно залез в окно, далее им проводили занялись сотрудники правоохранительных органов.