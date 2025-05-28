Ребенок-инвалид жил взаперти в грязной квартире с тараканами в Краснодаре

В Краснодаре ребенок-инвалид жил взаперти в грязной квартире с тараканами — против его матери возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 28 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

© Вечерняя Москва

Сообщается, что мальчик 2017 года рождения жил вместе с мамой и бабушкой. Он не мылся больше года, не посещал школу, а питался в основном хлебом.

На протяжении длительного времени ребенку требовалось лечение, однако он его не получал. В отношении матери было возбуждено уголовное дело, прокуратура подала иск о лишении ее родительских прав. Сейчас мальчик находится в центре реабилитации.

— Установлено, что в семье не созданы надлежащие условия для воспитания несовершеннолетнего, в квартире антисанитарные условия, на полу в комнате следы фекалий, в квартире тараканы, зловонный запах, санитарная комната не используется, так как полностью захламлена, — передает Telegram-канал прокуратуры Краснодарского края.

В Казани в одной из квартир жилого дома обнаружили девочку-маугли: ребенок жил в условиях антисанитарии, а от квартиры воняло в подъезде.

Также троих маленьких детей, проживавших в антисанитарных условиях, обнаружили в Ленобласти. Соседи сообщали, что из помещения доносились неприятные запахи, а также можно было услышать детские крики. Прокуратура Ленобласти публиковала снимки квартиры, на которых видны горы мусора и множество пакетов с непонятным содержимым.