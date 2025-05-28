В Подмосковье загорелся строительный магазин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, пожар полностью уничтожил магазин стройматериалов на улице Красной в Солнечногорске. Пламя перекинулось на рынок «Армения Маркет», и всю округу окутал густой черный дым.

О пострадавших на данный момент неизвестно.

28 мая в Челябинске пожарные спустя 3,5 часа ликвидировали открытое горение на территории промзоны. По данным ведомства, там загорелись деревянные поддоны на открытой площадке и четыре грузовика. Огонь распространился на площади в 800 кв. м. В его тушении участвовали 70 пожарных и 24 единицы техники.

16 мая на предприятии по производству парафина в башкирском городе Салавате произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате ЧП обрушилась часть здания. Огонь распространился на площади 50 «квадратов». Причиной происшествия могло послужить нарушение технологического процесса, при котором произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.