Арестованы глумившиеся над иконой и крестом блогеры из Балашихи

Суд отправил под стражу трех блогеров из подмосковной Балашихи, которые сняли и выложили в Сеть ролик с глумлением над иконой и крестом.

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Об этом в среду, 28 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что 23 мая текущего года обвиняемые, осуществляя видеосъемку в квартире на территории городского округа Балашиха, совершили непристойные действия с использованием религиозной символики и распространили видео в сеть интернет, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрели телефоны блогеров и назначили психолого-психиатрическую и искусствоведческую экспертизы. При этом в ролике блогеры говорили, что «им ничего за это не будет».

Ранее полиция Турции начала искать двух блогеров из России и с Украины из-за их откровенной фотосессии на кладбище в Анталье. 32-летняя москвичка Элиза Санникова и 29-летняя одесситка Катерина-Александра Любимова пришли на центральное кладбище на юге страны с пивом и игральными картами.