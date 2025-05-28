Им гордилась школа: что известно о школьнике-убийце из Иркутска

Жуткая трагедия произошла днем ранее в Иркутске. Подростки отмечали день рождения, но праздник закончился кошмарным убийством и пожаромКП-Иркутск.

Что произошло

27 мая компания подростков-одноклассников отмечала день рождения. Родители, ничего не подозревая, отпустили детей на дачу с ночевкой. Как сообщает телеграм-канал Shot, организатором вечеринки был мальчик Миша, который был влюблен в свою одноклассницу Настю и хотел устроить ей большой праздник.

Согласно предварительным данным, на даче было много алкоголя, который подростки заказали через интернет. За заказом съездил совершеннолетний друг компании, сейчас его допрашивают в полиции.

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В середине дня, 27 мая, компания в полном составе начала отмечать день рождения. Ближе к вечеру организатор Миша начал приставать к имениннице, однако, друзьям удалось утихомирить парня. Девочка и еще несколько человек уехали домой, их забрали родители на своих авто, пишет КП-Иркутск. Старшая сестра двух девочек, присутствующих на вечеринке, сообщила журналистам:

«К счастью, моим родным удалось спастись. Ночью, когда все легли спать, парень, которого подозревают в убийстве, якобы начал приставать к моей сестре. С её слов, она убежала, чтобы позвать взрослых. Второй удалось спастись, когда уже все началось. Она выпрыгнула из окна».

Телеграм-канал Shot сообщает, что парень решил отомстить друзьям, которые его остановили. Когда все легли спать, Миша взял канцелярский нож и начал закалывать всех, кого встретил на пути. Одна девочка смогла сбежать, перед этим притворившись мертвой. Она добежала до соседнего участка и попросила соседку вызвать полицию. Когда приехали сотрудники полиции, Миша такого не ожидал. Он выбежал на улицу полуголый, но сразу же побежал обратно в дом, открыл газовый кран и поджег. От взрыва парень скончался, кроме того, начался сильный пожар.

По словам одноклассников, Миша был спокойным парнем, от него никто не ожидал подобных действий, видимо, поэтому не успели среагировать.

Скончавшийся убийца был на хорошем счету в школе — занимался борьбой и был удостоен чести находиться на стенде «Ими гордится школа». Проблем с учебой у парня не было, тем более странно его поведение. На данный момент дело в активной работе у следователей.