Стало известно, кто купил алкоголь на смертельную вечеринку в Байкальске

Алкоголь на вечеринку подростков в Байкальске Иркутской области, на которой произошла поножовщина, помог приобрести 18-летний юноша. Об этом в среду, 28 мая, заявил глава отделения Следственного комитета (СК) РФ по региона Анатолий Ситников.

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По его словам, причиной трагедии стало отсутствие контроля за своими детьми со стороны родителей и того, что на вечеринке не было взрослых, которые могли бы вмешаться в ситуацию. Правоохранитель добавил, что другим фактором стал свободный доступ подросток к спиртному.

— (Алкоголь — прим. «ВМ») приобрел для них 18-летний молодой человек, — передает слова Ситникова официальный Telegran-канал губернатор Иркутской области Игоря Кобзева.

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая, когда подросток устроил поножовщину на дне рождения подруги в Байкальске. Когда на место происшествия приехала полиция, подозреваемый открыл в доме газ и устроил взрыв. В результате пять детей погибли, в том числе сам нападавший, еще четверо пострадали. СК по региону позже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».