Отец выжившего в байкальской резне 15-летнего подростка передал слова сына

Отец выжившего в байкальской резне 15-летнего подростка рассказал, как сыну удалось спастись. Убийца напал, когда несовершеннолетний спал. Молодой человек признался: он не чувствовал, когда его резали.

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Подробности узнал сайт mk.ru.

15-летний парень не скрывал, что пойдет на день рождения. При этом отец никого не знал из компании, имени убийцы тоже не слышал. О случившемся узнал от учительницы, которая позвонила 27 мая в начале восьмого утра. Его сын получил четыре ножевых ранения, он не в реанимации. У него все болит, особенно шея.

«Рассказывал, что на него напали, когда он спал. Говорил: «Плохо помню, как все произошло. Меня резали, а я ничего не чувствовал». Очнулся от запаха дыма, дом уже горел. Сын начал задыхаться. Проснулся и давай тикать оттуда. Каким-то чудом поднялся и вылез из окна первого этажа», - сообщил мужчина. На улице стояли скорые, пожарные, полиция.

По информации отца, убийца «напал неожиданно», а перед этим мог принять запрещенные вещества.

«Мой утверждает, что немного выпил: бутылку пива и пару стопок джина. А тот, который убивал, был прилично пьяный», - рассказал мужчина. Именно его сын положил убийцу на кровать, потом уснул сам.

Он утверждает, что в компании были дети «из приличных семей», не из неблагополучных. Нападавшего тоже считали «положительным». О том, что он способен на убийство, никто не мог подумать.

«Сорвало крышу»: криминалист прокомментировал действия убийцы из Байкальска

Ранее брат подозреваемого в убийстве подростков заявил о его невиновности.

Напомним, 28 мая в Байкальске компания несовершеннолетних праздновала день рождения девочки. В какой-то момент один из подростков схватился за нож и зарезал четверых человек, затем поджег дом. Несколько детей находятся в больнице. Подозреваемый в убийстве скончался.