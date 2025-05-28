Задержаны похитители коллекционных наручных часов с символикой «Спартака»

Кражу коллекционных часов с символикой московского «Спартака» раскрыли сотрудники уголовного розыска. Задержаны двое подозреваемых.

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Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчины выполняли погрузочные работы при переезде организации в другой офис. Пока грузчики были одни, они похитили 17 наручных часов и раздали своим знакомым. Те попытались реализовать «подарки» через сайты объявлений и сеть ломбардов.

Сейчас подозреваемые дают показания, часть похищенного возвращена клубу.