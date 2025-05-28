Задержаны похитители коллекционных наручных часов с символикой «Спартака»
Кражу коллекционных часов с символикой московского «Спартака» раскрыли сотрудники уголовного розыска. Задержаны двое подозреваемых.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчины выполняли погрузочные работы при переезде организации в другой офис. Пока грузчики были одни, они похитили 17 наручных часов и раздали своим знакомым. Те попытались реализовать «подарки» через сайты объявлений и сеть ломбардов.
Сейчас подозреваемые дают показания, часть похищенного возвращена клубу.