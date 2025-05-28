Француз попытался въехать в Россию на доске с веслом и угодил под суд

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Гражданин Франции попытался въехать в Россию из Эстонии на доске с веслом и угодил под суд. Об этом сообщается на странице Ленинградского областного суда «ВКонтакте».

Француз попытался въехать в Россию на доске с веслом и угодил под суд
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Уточняется, что 19 мая пограничники задержали европейца, который незаконно пробрался на территорию Российской Федерации, на берегу Нарвского водохранилища. Мужчина признался, что хотел поселиться в России. С помощью «метода дедукции» он выяснил, что его мать, которую он считает приемной, предположительно оттуда родом, и решил отправиться на поиски ее родственников.

На допросе француз также рассказал, что некоторое время назад он лечился в психиатрической больнице, поэтому у представителей власти возникли сомнения в его вменяемости. Нарушителю назначили судебную психиатрическую экспертизу.

Суд учел, что у мужчины нет на территории России постоянного места жительства, и он может скрыться от дознания. Поэтому иностранца решили заключить под стражу на два месяца.

Ранее неизвестный турист решил пробраться из Эстонии в Россию вплавь через реку. Двигающийся в сторону КПП Нарва мужчина попал на видео.