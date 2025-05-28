Задержанный за сбыт наркотиков в российском городе выпрыгнул из окна здания полиции

В Тюмени задержанный за сбыт наркотиков не выжил после того, как выпрыгнул из окна здания полиции, решив таким образом сбежать от правоохранителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

© Lenta.ru

По данным издания, ЧП произошло в здании управления наркоконтроля УМВД России по Тюменской области, расположенном на улице Малыгина. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

По информации 72.ru со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, подозреваемый выпал из окна, расположенного на шестом этаже. Ему сразу была вызвана скорая помощь. К тому моменту, как приехали медики, мужчина еще был жив, однако он получил травмы не совместимые с жизнью. Врачи проводили сердечно-легочную реанимацию, но не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга, подозреваемый в педофилии, спрыгнул с пятого этажа в попытке убежать от полицейских и оказался в реанимации.