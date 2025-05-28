Жители Чеховского округа сообщили о пожаре после падения беспилотника

Очевидцы и сотрудники экстренных служб рассказали, как потушили пожар от беспилотника, упавшего в СНТ «Мичуринец-1» Чеховского городского округа ранним утром 28 мая. Всего сгорело два дома и хозпостройка.

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Как стало известно «МК», около 4 утра обломки БПЛА упали на одноэтажный дом с мансардой, в котором, к счастью не было людей. Проснувшиеся от звуков взрыва соседи о ЧП сообщили в службу «112». До приезда пожарных несколько человек собственными силами пытались потушить разгоравшийся огонь. Пламя с одного жилого дома быстро перекинулось на стоящую в метре от него деревянную хозяйственную постройку (площадью 24 квадратных метра). Ситуацию осложнил еще и поднявшийся ветер.

Не во всех домах живут люди — это помогло избежать жертв, - рассказала жительница СНТ Дарья. - Пожарные долго к нам не ехали. Соседи обращались за помощью в ближайшую пожарную часть, находящуюся в километре от нас в поселке городского типа Троицкое. Однако сотрудники ответили, что они обслуживают только местную Психиатрическую больницу № 5. Между тем, огонь очень быстро поглотил два здания, начал перекидываться на третье. Пожилые бабушки и дедушки таскали ведра с водой. Спустя некоторое время к нам приехали 4 пожарные машины из Чеховского городского округа.

Тушили огонь сотрудники пожарно-спасательной части № 311, пожарно-спасательной части № 274, пожарной части № 79 ФПС и специального управления ФПС № 101 МЧС России. По данным специалистов, тушение сильно затянулось из-за дороги. Въезжать в СНТ пришлось через поселок городского типа Троицкое, что заняло время. К тому же в СНТ «Мичуринец-1» очень плотная застройка, дома стоят в 1-5 метрах друг от друга.

Всего сгорело два дома и хозяйственная постройка, у ближайших жилищ «поплыл» сайдинг. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Для борьбы с огнем спасатели использовали находящийся в двухстах метрах от горящих домов пруд.