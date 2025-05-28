«Сорвало крышу»: криминалист прокомментировал действия убийцы из Байкальска

Юноше из Байкальска, который совершил жестокое преступление на вечеринке и поджог дом, могло попросту «сорвать крышу». Он был одержим своей целью — завоевать внимание девушки, к которой испытывал романтические чувства. Об этом в беседе с Life.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

В ночь на 28 мая в дачном домике в Байкальске, где группа подростков отмечала день рождения, было совершено убийство. 17-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес смертельные ранения четырем своим друзьям. Затем он открыл газовый вентиль, чтобы скрыть следы преступления, но сам погиб в огне. Некоторые жертвы были найдены мертвыми в своих постелях. По одной из версий, причиной такого жестокого поступка могла стать ревность к девушке, чей день рождения отмечали в компании. Ей, как и нескольким другим детям, удалось спастись. На столе было много алкоголя.

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«Из-за алкоголя мальчика «понесло». Это 17 лет, уже страсти кипят, но обычно есть какие-то ограничения у человека — что можно, а что нельзя. Видно, у мальчика сорвало крышу. Я не думаю, что он это делал бессознательно. Он убирал препятствия, которые стоят на пути к цели — обладать девочкой», — отметил криминалист.

Он выразил уверенность в том, что родителям человека, совершившего преступление, придется столкнуться с серьезными последствиями. Возможно, им даже грозит уголовное наказание за то, что они не обеспечили должный контроль за своим ребенком и не знали, где он находится и чем занимается, добавил Игнатов.