Россиянин избил друга из-за шутки над стрижкой его жены и был осужден

В Тюмени суд приговорил к лишению свободы условно с испытательным сроком два года местного жителя, который избил друга из-за шутки над стрижкой его жены. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов области.

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Тюменца признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, осужденный вместе с супругой был в гостях у приятеля. Во время застолья потерпевший пошутил на тему стрижки жены подсудимого и прикоснулся к ее волосам. Осужденному это не понравилось, он разозлился и вышел на улицу, затем к нему вышел приятель.

Мужчины начали спорить, а потом осужденный несколько раз ударил товарища кулаками по лицу. Экспертиза показала, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Ранее в Верхней Пышме подросток ударил 12-летнего одноклассника ножом.