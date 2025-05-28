В деле о расправе над участником СВО появился полицейский

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения в Армавире на участника специальной военной операции (СВО), была установлена причастность к преступлению 28-летнего сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следователи восстановили картину произошедшего с военнослужащим, которого врачи не смогли спасти от полученных в живот ножевых ранений.

По версии следствия, в ночь на 14 июля 2024 года у кафе на улице Ленина произошел конфликт между участником СВО и тремя незнакомыми ему мужчинами. Сначала военному угрожал 32-летний мужчина, затем его 28-летний брат ударил по голове и толкнул участника СВО. Затем на него со спины напал третий сообщник 29 лет и нанес ножом два удара в живот. Раненый сумел сбежать от них и добраться до больницы.

А трое мужчин скрылись на машине. Свидетелем конфликта оказался сотрудник полиции, знакомый с хулиганами. Он не предпринял мер для урегулирования ситуации, не вызвал правоохранительные органы и не задержал напавших. Ему вменяется злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Мужчине с ножом инкриминируют статью 105 («Убийство из хулиганских побуждений») УК РФ, его брату и знакомому — хулиганство и укрывательство особо тяжкого преступления. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранивший военного Альберт Пилосян признал вину после задержания. По его словам, нож он выбросил в Армавире.