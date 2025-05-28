Эксгибициониста задержали у детсада в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого молодого человека, который неадекватно вел себя у детского сада в Москве. Об этом со ссылкой на правоохранительное ведомство пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Шипиловская. Охранник детского сада вызвал правоохранителей, сообщив о неадекватном поведении мужчины, который рядом с забором детского сада «показывал гениталии, а после замечаний прохожих начал провоцировать драку».

В итоге мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. Ему 24 года и у детского сада он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах, которые привело издание, молодой человек объясняет правоохранителям, усаживающим его в машину, что он «ничего не делал».

Ранее у детского сада в поселке Коммунарка в Москве произошла стрельба. По данным СК России, инцидент произошел после того, как один из пришедших за ребенком отцов увидел у детского сада свою бывшую жену в сопровождении другого мужчины. Между ними завязался конфликт и 37-летний мужчина выстрелил знакомому своей бывшей жены в ногу. В результате стрельбы никто из детей не пострадал.