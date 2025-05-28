В Оренбуржье нашли расчлененное тело мужчины

Расчлененное тело мужчины обнаружили в Соль-Илецке Оренбургской области.

Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемый арестован, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту обнаружения фрагментов тела мужчины в городе Соль-Илецке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае в доме на улице Победы во время застолья поссорились двое мужчин. В ходе конфликта злоумышленник ударил оппонента по голове. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый расчленил тело убитого. Часть фрагментов он присыпал листвой на придомовой территории, а другую часть сжег в бане.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель.