Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на воду в Финском заливе

Легкомоторный самолет типа «Дельфин-3» совершил аварийную посадку на воду в Финском заливе, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

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На борту находились два члена экипажа. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее рейс авиакомпании Nordwind, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Казахстане, напоминает «Свободная пресса».