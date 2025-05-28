В Ленобласти пенсионера обвинили в развращении троих детей

В Кингисеппском районе Ленинградской области дачники обвинили пожилого соседа в развращении малолетних детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Ивангорода. Мужчина сообщил, что в СНТ «Текстильщик» сосед по даче вечером 23 мая совершил развратные действия в отношении его пятилетней дочери.

Подозреваемого задержали. 27 мая в полицию поступили еще два заявления от матери шестилетней девочки и бабушки восьмилетнего мальчика. Женщины подтвердили, что задержанный развращал и их детей. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина в 2012 году был осужден за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы три года назад.

До этого сообщалось, что дядю заподозрили в изнасиловании девятилетней племянницы в Омской области. Местный житель выпил и на веранде своего дома надругался над девятилетней дочерью брата. Как сообщается, жертва жила по соседству с насильником, который ранее был судим за кражи, причинение вреда здоровью и другие преступления. Возбуждено уголовное дело.