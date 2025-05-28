Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку возле аэродрома в Кронштадте

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в районе аэродрома Бычье поле в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал "78 Новости" со ссылкой на источник. В самолете находились двое пилотов. В результате происшествия они не пострадали. Как заявили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, организована доследственная проверка. "Днем 28 мая 2025 года легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на пляж вблизи аэродрома Бычье поле в Санкт-Петербурге, на борту воздушного судна находились два члена экипажа", - проинформировали в СК. Следователи рассматривают в качестве предварительной причины происшествия отказ двигателя. Сотрудники СК осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего. 22 мая в Хабаровском крае самолет, выполняющий рейс Хабаровск — Охотск, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. В результате никто не пострадал. В апреле самолет Ан-24, летевший по маршруту Зырянка — Якутск, благополучно приземлился с одним работающим двигателем.