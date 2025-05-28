Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером прокомментировал поведение устроившего массовое убийство на вечеринке в Байкальске подростка и рассказал, что могло сподвигнуть молодого человека к проявлению агрессии.

Ранее канал Baza сообщил, что 17-летний парень мог зарезать четверых друзей и устроить пожар в доме из-за того, что его отвергла девушка, к которой он настойчиво приставал. Отмечалось, что парень организовал на даче своего старшего брата вечеринку для своей подруги в честь ее 15-летия. Во время празднования он начал приставать к ней. По данным канала, молодой человек пытался заставить ее заняться с ним сексом, но девушка сопротивлялась. В итоге парень, схватив нож, напал на своих друзей, которые заступились за подругу. Девушка вместе с еще несколькими ребятами смогла убежать. Нападавший смертельно ранил троих подростков 16, 14 и 13 лет. Во время пожара также погиб еще один 14-летний парень. Несколько ребят получили ранения. Сам нападавший тоже погиб во время пожара.

Подобное поведение – это всегда результат сложного взаимодействия множества факторов. Сводить произошедшее к одной единственной причине – к отказу в сексе, было бы слишком просто. При этом теоретически отказ в сексуальных отношениях мог стать одним из триггеров агрессивного поведения подростка из Байкальска, особенно если этот отказ был воспринят как унижение, отвержение или же подтверждение собственной неполноценности. Для подростков, чей гормональный фон нестабилен, а психика только формируется, такие переживания могут быть особенно острыми. Отказ в сексе может вызвать у них сильное эмоциональное напряжение, гнев, чувство несправедливости, обиду или фрустрацию. Это бьет по самооценке, то есть подросток начинает ощущать собственную непривлекательность, в моменте даже формируется чувство неудачи, чувство потери контроля над ситуацией. Когда он не получает желаемого, это может породить чувство беспомощности, которое иногда сублимируется в агрессию как способ восстановить контроль. Здесь искажается восприятие, и некоторые люди могут интерпретировать отказ в сексе не как личное решение другого человека, а как личное оскорбление или провокацию. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Отказ в сексе, который получил подросток из Байкальска, мог выступить в качестве «спускового крючка», запустившего более глубинные психологические проблемы, имевшиеся у молодого человека, добавил эксперт.

«Гипотетически у подростка могли быть недиагностированные или невылеченные психологические расстройства, такие как депрессия с психотическими чертами, шизофрения, расстройство личности – особенно антисоциальное или пограничное. Все это может значительно повышать риск агрессивного поведения. Возможно, была социальная изоляция, буллинг подростка. К накоплению агрессии также могли привести проблемы в семье. А отказ в сексе мог стать последней каплей. Он мог действовать импульсивно, не оценивая возможных последствий», - отметил специалист.

Подростки, которые чувствуют себя изгоями и не имеют дружеских связей, могут накапливать обиду и враждебность по отношению к тем сверстникам, которые, по их мнению, полноценны и наслаждаются собственной жизнью, добавил Липский.

«А вечеринка, символизирующая у подростков социальную активность и близость, могла усилить чувство отверженности», - сказал он.

Психолог допустил, что на поведении устроившего резню молодго человека также могла сказаться чрезмерная увлеченность жестоким контентом.

«Это могли быть различные игры, фильмы, интернет-сообщества, где насилие романтизируется и представляется как способ решения проблем. Подобная романтизация искажает восприятие реальности и снижает порог чувствительности к насилию», - отметил специалист.

Вместе с тем Липский задался вопросом об употреблении подростком наркотических веществ на вечеринке.

«Известно, что на вечеринке был алкоголь. Но были ли там наркотики? Современные наркотические вещества способны значительно снизить критичность мышления, их употребление может усилить агрессию и привести к потере контроля над поведением», - сказал психолог.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии четверых пострадавших в Байкальске подростков.