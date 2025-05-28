В квартире подозреваемого в убийстве подростков в Байкальске прошел обыск

Следователи провели обыск в квартире подозреваемого в убийстве и нападении на подростков в Байкальске Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«В квартире по месту жительства предполагаемого нападавшего проведён обыск», — говорится в Telegram-канале.

Следователи закончили осмотр места происшествия и допрашивают потерпевших и свидетелей. Кроме того, в рамках расследования будет проведён допрос родителей подростков.

По делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.

Ранее в СК подтвердили информацию о возбуждении дела по факту покупки спиртного подростками в Байкальске.

На праздновании дня рождения 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на других подростков, в результате чего четверо погибли и ещё четверо пострадали. Подозреваемый затем поджёг дом и в результате возникшего пожара скончался.

Причиной трагедии в Иркутской области мог быть конфликт на личной почве.