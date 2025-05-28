Брат подозреваемого в нападении в Байкальске усомнился в его виновности

Брат подозреваемого в нападении на подростков в Байкальске Иркутской области в беседе с газетой «Известия» усомнился в его причастности к преступлению.

«Он был там, но не факт, что это он. У него мотивов никаких не было», — заявил брат подозреваемого Павел.

Он также рассказал, что присутствовавшие на вечеринке подростки якобы не были приглашены и там должны были быть другие пять человек.

Павел также утверждает, что его брат не понимал, что эти подростки там делали. Он сравнил это со случаями, когда одна компания приводит на встречу незнакомых людей.

«Моему брату 17 лет. Что, ему делать нечего — с подростками, которым 13—14 лет, таскаться?» — отмечает он.

По его словам, из присутствовавших на праздновании он сам знает только пару человек.

Ранее друг подозреваемого в нападении на подростков в Байкальске рассказал, что тот никогда не конфликтовал и не участвовал в драках.

По данным RT, напавший на подростков на вечеринке по случаю дня рождения в СНТ в Байкальске занимался вольной борьбой.

Причиной трагедии в Иркутской области мог быть конфликт на личной почве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве четверых подростков в Байкальске Иркутской области.

Четверо пострадавших при нападении в Байкальске подростков проходят лечение в стационаре, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.