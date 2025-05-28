Школьников заставили раздеться под угрозой недопуска к ОГЭ

В городе Полевской Свердловской области школьницу и школьника попросили раздеться после срабатывания металлоискателя на ОГЭ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам директора 16-й школы Юлии Трушковой, это произошло не в их учебном заведении, а в месте, где проходили экзамены. Как отмечается, девочку в отдельной комнате попросили показать, что при ней нет телефона.

«Ребенок спокойно прошел на экзамен. Никто ее не заставлял раздеваться при всех», — заявила директор, указав на отсутствие претензий от самой ученицы.

Согласно предварительной информации, не только девочка подверглась досмотру. У мальчика также сработало устройство, и он, предположительно, «на эмоциях снял штаны».

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В управлении образования Полевского сообщили телеканалу, что в настоящее время проводится анализ записей с камер видеонаблюдения и проверка действий сотрудников пункта проведения экзамена. Там признают, что могло быть допущено превышение полномочий.

«Власти пообещали дать более точную информацию после завершения проверки», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургской школе № 113 во время ОГЭ по литературе стало плохо девятикласснице из гимназии «Арт-Этюд». Девочка ложилась на парту, ее трясло, и она едва не потеряла сознание — это заметили организаторы.