Маме убитого в Байкальске подростка стало плохо во время панихиды по погибшим

В Байкальске простились с подростками, которых зарезали после вечеринки по случаю дня рождения. Во время панихиды матери одного из погибших резко стало плохо, и ей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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По данным источника, сначала панихида проходила по 16-летней девочке и 14-летнему мальчику, а уже после в последний путь проводят самого младшего – 13-летнего ребенка. Четвертого погибшего похоронят 3 июня.

На траурное мероприятие пришли многие жители Иркутской области. У храма выстроилась очередь из близких семей и просто неравнодушных граждан. Напомним, что в городе объявлен траур.

Сообщается, что прощание с детьми тяжело далось матери одного из умерших. Женщине стало плохо. Также скорая понадобилась одной из девушек, ее несли до машины на руках.

Убийство подростков было совершено 28 мая. Несовершеннолетние встретились в загородном доме, чтобы отметить день рождения девочки. На мероприятии было много алкогольных напитков. Уже ночью, когда все легли спать, один из мальчиков достал нож и начал резню. Предварительно, он приставал к одной из участниц тусовки, но она отказала ему в близости. После подозреваемый поджег коттедж.

Ранее стало известно о состоянии выживших в Байкальске подростков.