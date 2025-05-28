Стало известно о смерти россиянина из-за пакета в приграничной зоне

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти жителя села Званного в Глушковском районе региона из-за целлофанового пакета. О трагедии чиновник рассказал в Telegram.

Из сообщения Хинштейна следует, что под пакетом лежало взрывное устройство, которое сдетонировало после того, как мужчина поднял его.