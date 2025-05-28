Тело писателя обнаружили в контейнере на территории предприятия

Останки американского писателя-фрилансера из Лас-Вегаса Мэтью Келемена были обнаружены на прошлой неделе в контейнере одного из предприятий в центре города. Мужчина долгое время работал в Лас-Вегасе и писал материалы для нескольких изданий. Полиция расследует убийство Келемена, а подозреваемый – его сосед, который, по иронии судьбы, погиб в автокатастрофе на прошлой неделе.

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Полиция Лас-Вегаса сообщила в пресс-релизе, что 20 мая они обнаружили тело 56-летнего Мэтью Келемена, приехав в ответ на сообщение о «дурном запахе», исходящем из контейнера. Причина и обстоятельства смерти Келемена всё ещё расследуются, сообщил во вторник офис коронера в Лас-Вегасе.

Полиция заявила, что они идентифицировали 63-летнего соседа Келемена как подозреваемого в смерти писателя. Однако подозреваемый погиб на прошлой неделе после аварии во время скоростной погони с участием дорожного патруля Юты, сообщили правоохранители.

Полиция заявила, что погоня за автомобилем не была связана с расследованием смерти Келемена, но в своём пресс-релизе департамент не вдавался в подробности произошедшего. Не был также назван тип предприятия, где было найдено тело Келемена, а также возможный мотив расправы.

Сестра Келемена – Микки Зафератос – рассказала изданию Las Vegas Review-Journal, что её брат планировал съехать из комнаты, которую он снимал в доме, где также проживал подозреваемый в убийстве писателя.

Зафератос добавила, что её брату «было очень нелегко там жить», и что он описывал своего соседа по комнате как «странного».

В течение двух десятилетий Келемен писал обзоры фильмов, репортажи и многое другое для местных изданий, включая Las Vegas Weekly. Короткий рассказ, который он написал о резиденции Донни Осмонда в Стрипе, был опубликован на выходных в Las Vegas Magazine.

Мэтью Келемен переехал в Лас-Вегас в 2003 году и в течение нескольких лет был штатным автором в ныне несуществующих журналах 944 и City Life, сообщает Review-Journal.