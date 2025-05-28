Вывезли в лес ради квартиры: мужчины предстанут перед судом за убийство 14 лет назад

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве ради квартиры, совершенном 14 лет назад. Обвиняемые вывезли потерпевшего в лес, избили и оставили умирать.

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Позднее они переклеили фото в паспорте мужчины и пытались переоформить его квартиру на себя. Об этом в среду, 28 мая, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— Соучастники вывезли потерпевшего на автомобиле, принадлежащем одному из фигурантов, в лесной массив городского округа Подольска, где избили его и причинили множественные телесные повреждения, а затем скрылись, похитив его паспорт и ключи от квартиры. В результате противоправных действий мужчина скончался, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Убийство произошло еще в 2011 году, однако задержать и разоблачить подозреваемых удалось лишь в 2024 году. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее трое мужчин затолкали в машину жителя подмосковного Подольска, надели на него наручники, отвезли в лес и требовали пять миллионов рублей. Пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников. Мужчину в наручниках увидели полицейские, спросили, что произошло, и задержали трех нападавших.