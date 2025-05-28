СК возбудило дело по факту покупки спиртного подростками в Байкальске

В СК Иркутской области подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту покупки спиртного подростками в Байкальске.

«По факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК России (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий).

Ранее источник в правоохранительных органах заявил RT, что в Байкальске было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия.

До этого в Байкальске был объявлен трёхдневный траур в связи с убийством подростков — на праздновании дня рождения, 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на других отдыхающих, в результате чего часть детей погибли, а часть получили ранения.

Причиной трагедии в Иркутской области мог быть конфликт на личной почве.