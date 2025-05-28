«Убивал спящих»: мать 13-летнего погибшего в Байкальске рассказала о сыне

В Байкальске объявлен трехдневный траур по погибшим подросткам. Самому младшему было 13 лет. Мама одного из школьника рассказала о трагедии. Женщине тяжело дается разговор. Она до сих пор не может понять, как ее мальчик оказался в этой компании.

- У меня двое детей – младшая дочь и старший сын. Был. Ему всего 13 лет. Я не знала, что он туда пошел. Отпросился к другу с ночевой. Он неоднократно у приятеля оставался, и тот у нас часто ночевал. Я разрешила. А ночью мне звонят и говорят, что с нашего дома кто-то умер. Я сразу все поняла. Приехала на место, где все произошло. Нашла ребенка.

- Вы знали предполагаемого убийцу?

- О нем первый раз сейчас услышала. Из всех ребят, которые там были, знала только погибшую девочку и мальчика, который тоже не выжил. Они с моим ребенком дружили. Ну и еще был приятель сына, к которому он якобы собрался ночевать. Тот парень в тяжелом состоянии в больнице.

- Что вам известно о произошедшем?

- Как я поняла, все подробности рассказала одна из выживших девочек, которая в более-менее нормальном состоянии. У остальных тяжелые травмы. На том участке, где все произошло, два дома: большой и маленький. После того, как ребята отметили день рождения, разошлись по разным домам. В маленьком доме спали мальчишки, мой сын в том числе. Та девочка, которая спаслась, вспоминала, что нападавший резал их спящими. Потом все поджег. В доме раздался взрыв газа. И подозреваемый сам сгорел.

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Собеседница замечает, что на теле сына она не заметила ножевых ранений.

- Ни одного пореза на нем не увидела. У него была черепно-мозговая травма. Наверное, нападавший его чем-то ударил по голове в затылочную часть.

Дать отпор 13-летний подросток крепкому парню не мог. Убежать не успел.

- Он совсем еще ребенок, очень добрый, никогда меня не обманывал, - продолжает мама. – Не понимаю, почему же он мне не сказал, куда пошел? Видимо, друзья уговорили. Или испугался, что я не отпущу. До этого он все время просился на ночь с девочкой, которая погибла. Я не отпускала, говорила: «Сиди дома».

- Вас не удивило, что на дне рождении было много алкоголя?

- Не знаю, не знаю… Сын вечером попросил перевести на карту подружки 200 рублей, чтобы к чаю что-то купить. Я перевела.

- Местные власти помогут с похоронами?

- Пока ничего не известно.