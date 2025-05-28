Российского экс-банкира оставили в СИЗО по новому делу о мошенничестве

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте экс-владельца лишившегося лицензии банка «Югра» Алексея Хотина по новому уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оставил без изменений решение Мещанского суда Москвы и не удовлетворил жалобу защиты Хотина. Он будет находиться в СИЗО два месяца.

Ранее стало известно, что Хотин стал подозреваемым по новому делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В марте 2024 года суд приговорил его к девяти годам колонии по статье о растрате 23,6 миллиарда рублей, после чего приставы подали к нему 13 исков о взыскании имущества, касающихся полутора миллионов квадратных метров офисов и торговых помещений в Москве. В рамках решений по заявлениям были изъяты в пользу государства здание отеля Four Seasons напротив Кремля, бизнес-центр «Агат» и другие объекты недвижимости.