Среди погибших на вечеринке в Байкальске оказалась чемпионка по борьбе

Одной из погибших во время массового убийства на подростковой вечеринке в Байкальске оказалась перспективная 16-летняя спортсменка Марина К. (имя несовершеннолетней изменено), сообщил "РГ" информированный источник.

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За год до трагедии девушка победила на региональном первенстве по борьбе. Байкальскую школу №11 она окончила в прошлом году, но поддерживала отношения с ребятами, которые еще не выпустились.

Как уже сообщалось, массовое убийство было совершено на даче в СНТ "Горный Байкал". По имеющимся данным, во время празднования дня рождения школьницы один из участников вечеринки напал на гостью с ножом. Остальные гости попытались защитить девочку, тогда агрессивный подросток убил четверых ребят и погиб сам.