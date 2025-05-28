Мать пострадавшей при нападении в Байкальске рассказала о звонке дочери до ЧП

Мать Вероники, пострадавшей при нападении подростка в Байкальске Иркутской области, рассказала RT, что дочь звонила ей вечером с загородного дома, где отмечали день рождения, до начала конфликта, приведшего к трагедии.

По словам матери девочки, она знала, что дочь находится на даче на дне рождения и останется там с ночёвкой.

При этом родители девочки ранее «ничего не слышали» о напавшем на детей подростке.

Вечером Вероника позвонила домой и сказала, что всё хорошо.

«Никаких конфликтов там не было к тому моменту. Дочь была спокойна», — уточнила женщина.

Позднее семья узнала о случившемся от врачей, которые сообщили, что дочь в больнице. Женщина добавила, что не знает о состоянии дочери.

«Мы только что пришли из полиции, сейчас собираемся в больницу. Позвонить дочери и поговорить не можем — у неё телефон сгорел в пожаре», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что родители большинства подростков, присутствовавших на вечеринке в СНТ, где произошла поножовщина с погибшими и пострадавшими, не были в курсе, где находятся их дети. Все присутствовавшие на дне рождения учились в одной школе в Байкальске.

Стали известны детали спасения двух девочек во время резни в Байкальске

Причиной трагедии в Иркутской области мог быть конфликт на личной почве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве четверых подростков в Байкальске Иркутской области.

Четверо пострадавших при нападении в Байкальске подростков проходят лечение в стационаре, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, остальных — средней степени тяжести.