Экс-главу "Бюро 17" осудили заочно за хищение средств

Тверской районный суд Москвы вынес заочный приговор в отношении бывшего руководителя ЗАО "Бюро 17" Александрины Маркво, обвиняемой в хищении и отмывании бюджетных средств, выделенных на проведение культурных мероприятий в столице.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Александрину Маркво виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере; легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет заочно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила судья.

Приговор был вынесен в заочном порядке, поскольку с 2014 года фигурантка находится за пределами Российской Федерации, она объявлена в международный розыск.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Маркво, являясь учредителем и фактическим руководителем ЗАО "Бюро 17", при участии номинального директора компании Андрея Мыльникова, присваивала средства, выделенные мэрией Москвы и Федеральным агентством по печати на организацию книжных фестивалей и общественных чтений в парках столицы. Общий ущерб от действий обвиняемой следствие оценило в более чем 17 миллионов рублей. Часть похищенных средств, как установили следователи, была легализована через фиктивные отчеты о якобы проведенных мероприятиях и закупках призов. По второму эпизоду дела - конкурсу "Новости от классиков" - ущерб бюджету составил около одного миллиона рублей.

Маркво уехала из России в мае 2014 года, незадолго до возбуждения уголовного дела, вместе с гражданским супругом Владимиром Ашурковым, который также находится под следствием в связи с другим делом о хищении пожертвований.

В 2020 году за аналогичные эпизоды Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора ЗАО "Бюро 17" Мыльникова к четырем годам лишения свободы условно.