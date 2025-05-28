Суд рассмотрит дело о ДТП в Подмосковье, где погибли четыре девочки

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Подмосковья, который сел за руль без водительских прав и попал в ДТП.

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В результате аварии у деревни Мартемьяново погибли четыре несовершеннолетние пассажирки. Об этом в среду, 28 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.

— Обвиняемый, не имея водительского удостоверения, управлял легковым автомобилем «Киа Рио». Двигаясь по автодороге М-3 у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия четыре несовершеннолетние пассажирки автомобиля получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, не имеющим права управления, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Авария произошла 5 июня около 20:20 на 4-м километре дороги Мартемьяново — Тимонино. Водитель, управляя автомобилем «Киа», не справился с управлением и съехал в кювет. Погибшим девушкам было от 13 до 16 лет. Еще одна 15-летняя девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована, однако скончалась в больнице.