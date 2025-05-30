СК завел дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Курск

Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Курск 30 мая. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), по факту атаки украинских вооруженных формирований на город Курск", - говорится в сообщении.

Установлено, что 30 мая в ночное время военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Курске. В результате повреждены жилые дома, а также областная больница. Кроме того, от падения обломков беспилотника на гражданский автомобиль передвигавшийся на нем мужчина получил осколочные ранения. Ему оказывается медицинская помощь.