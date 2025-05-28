Троих россиян осудили за призывы взрывать аэропорты и поезда

Представитель Южного окружного военного суда сообщил, что трое жителей Краснодарского края получили от 5,5 до 6,5 года лишения свободы за призывы взрывать аэропорты и поезда.

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В ходе заседания суда было установлено, что подсудимые Погорелов, Маматкулов и Мыськов записали весной 2023 года в Краснодаре ролик с призывом к осуществлению террористической деятельности, который разместили в сети Интернет, сообщает ТАСС.

На появившемся видео Погорелов произносит текст, в котором призвал взрывать аэропорты и поезда и вести борьбу с действующей властью.

В итоге суд назначил Погорелову - 6 лет 6 месяцев, Маматкулову - 6 лет, Мыськову - 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Содержаться осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Также выяснилось, что для съемок ролика фигуранты купили камуфлированную одежду, маски, два БПЛА, страйкбольную модель автомата Калашникова и кустарно изготовленный знак населенного пункта Ловцово городского округа Домодедово Московской области.