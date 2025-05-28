RT удалось выяснить истории спасения двух девочек во время резни в Байкальске.

Знакомые семьи одной из пострадавших в поножовщине на подростковой вечеринке в Байкальске рассказали RT, что 14-летнюю девочку спас парень её старшей сестры — он вытащил её из летнего домика, где происходила резня, через окно.

Также выяснилось, что избежать большего числа жертв удалось благодаря 15-летней девочке, которая сумела сбежать из помещения, где спали подростки, когда началась поножовщина, и позвонила матери, а та вызвала полицию.

Вместе с этим ранее СМИ писали, что эта же девочка выжила благодаря тому, что она притворилась мёртвой после ранения. При этом отмечалось, что она вызвала полицию, сбежав из дома, благодаря соседям, а не материи.

Одна из пострадавших при подростковой резне под Иркутском притворилась мертвой

По данным RT, у 15-летней пострадавшей четыре ножевых ранения — два в шею и два в руку, она пыталась защититься от нападавшего. Ей зашили раны и перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее сообщалось, что родители большинства подростков, присутствовавших на вечеринке в СНТ, где произошла поножовщина с погибшими и пострадавшими, не были в курсе, где находятся их дети.

Также, по данным источника RT, на праздновании дня рождения, где произошло нападение, были девушки от 14 до 16 лет и молодые люди от 13 до 15 лет. Напавшему на них подростку было 17 лет.

Причиной трагедии в Иркутской области мог быть конфликт на личной почве.