Что известно о попытке отравления животных в зоопарке Москвы

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что при плановом осмотре вольеров с рысями и леопардом Мизером "были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения".Она назвала произошедшее "не случайностью, не шалостью", а "осознанным, хладнокровным покушением на жизнь животных", находящихся под защитой зоопарка.Сотрудники зоопарка проводят экспертизу обнаруженных веществ и дополнительно обследует животных, кроме того, меры безопасности на территории зоопарка будут усилены, заявила Акулова.

Расследование

Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в Московском зоопарке.Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке отравить животных.Им оказался 43-летний житель столицы.Его доставили в отдел полиции, проводится разбирательство.Камеры видеонаблюдения помогли оперативно установить и задержать подозреваемого в попытке отравить животных, сообщили в правоохранительных органах.