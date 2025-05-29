Жители подмосковного Королева остались без света

Жители Королева Московской области остались без электричества. Об этом «Газете.Ru» сообщили сами жители подмосковного города.

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Электричество в городе пропало в районе 17:50 по московскому времени. Также в городе почти не работает мобильный интернет. Свет отсутствует в микрорайоне Новые Подлипки, на проспекте Королева, на проспекте Космонавтов, улице Мичурина, улице Комсомольской, а также во всем Болшево. В настоящий момент идет эвакуация торгового центра (ТЦ) «Гелиос».

Местные жители сообщили в городском чате, что отключения могли произойти из-за аварии на подстанции.

По состоянию на 18:45, в ряде районов города жители сообщили о том, что электроснабжение было восстановлено.