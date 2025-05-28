В Самаре неизвестные обстреляли  автобус

Накануне в Самаре один из автобусов был обстрелян хулиганами.

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Инцидент обошелся без пострадавших, а вот транспортному средству причинен ущерб, в частности, пришли в негодность окна.

«Товарищи родители, проверьте, пожалуйста, все «опасные предметы», в надежном ли они месте?!» – обратился к жителям города местный перевозчик.

По информации компании, автобус подвергся обстрелу со стороны хулиганов. В момент происшествия в салоне не было пассажиров. Представители компании также заявили, что обстоятельства инцидента расследуются правоохранительными органами.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что жители Самары обеспокоены регулярными мусульманскими молитвами, которые проводятся рядом с их домами без согласования с местными.