Полицейские ехали на вызов в Байкальске около часа и не могли найти нужный дом до момента, пока он не начал гореть. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что зарезавший детей Михаил приставал к 14-летней школьнице Вике, однако получил отказ и начал угрожать зарезать. Девушка ответила парню, что для такого поступка у него «кишка тонка».

После этого подросток вытащил канцелярский нож и набросился на нее, однако школьницу загородила подруга Полина и Михаил изрезал девушку.

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Во время инцидента первой из дома смогла выбежать Виктория, она обратилась к соседям за помощью и они вызвали полицию. В течение часа, по данным канала, Михаил продолжал резать детей.

Трагедия произошла 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца.

Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело.