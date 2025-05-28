Подозреваемого в попытке отравить животных в зоопарке Москвы задержали по камерам

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения помогли оперативно установить и задержать подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения, которые помогли оперативно установить и задержать подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МВД сообщили, что полицейские задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка. Им оказался 43-летний житель столицы. Он доставлен в отдел полиции, проводится разбирательство.

Накануне директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что при плановом осмотре вольеров с рысями и леопардом Мизером "были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения". Она назвала произошедшее "не случайностью, не шалостью", а "осознанным, хладнокровным покушением на жизнь животных", находящихся под защитой зоопарка. Сотрудники зоопарка проводят экспертизу обнаруженных веществ и дополнительно обследуют животных. Меры безопасности на территории зоопарка будут усилены.