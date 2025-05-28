В отношении купившего алкоголь российским подросткам для вечеринки возбудят дело

В ходе следствия по уголовному делу о резне в Байкальске Иркутской области будет привлечен к уголовной ответственности родственник одного из подростков, который был на вечеринке по случаю дня рождения подруги. Об этом пишет «МК».

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Взрослый закупил несовершеннолетним алкоголь. Они выпили три бутылки водки, две бутылки джина, 15 банок слабоалкогольных коктейлей и бутылку крепкого пива, сообщает Telegram-канал Shot. Дети закусывали лапшой и пюре быстрого приготовления, бутербродами и чипсами.

17-летний Михаил напился и начал приставать к 14-летней приятельнице. После того как девушка отказала, подросток стал более настойчив, а за девочку пришлось вступиться другим детям. По предварительным данным, это и стало причиной расправы — в какой-то момент злоумышленник взял канцелярский нож и напал на подростков. Четверо из них погибли, а еще четверо были госпитализированы с различными повреждениями.

Однако в региональном следственном управлении Следственного комитета России не подтвердили «Ленте.ру» такую причину произошедшего.

Подростки отмечали день рождения одного из друзей в ночь на среду, 28 мая. Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении.